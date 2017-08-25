Игорь Ожиганов: "Бэбкок позитивный в общении"

Защитник ЦСКА Игорь Ожиганов подтвердил "СЭ", что встречался с главным тренером "Торонто" Майком Бэбкоком. По словам игрока, специалист позитивен в общении.

- Какой в общении Майк Бэбкок? - вопрос Ожиганову.

- Позитивный, - коротко ответил хоккеист.

На прошлой неделе главный тренер "Мэйпл Ливз" в компании с генеральным менеджером "Листьев" Лу Ламорелло посещали Москву, где, в том числе они встретились и с Ожигановым. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

В прошлом сезоне защитник сыграл в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 22 (8+14) очка. Всего в лиге на его счету 273 встречи и 83 (27+56) очка.

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