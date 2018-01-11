Игорь Никитин: "Желаю Капризову сделать правильные выводы и продолжать развиваться"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Лады" (3:0) пожелал нападающему Кириллу Капризову продолжать развиваться. Кроме того, он отметил, что "Лада" цепко играла в обороне.

- "Лада" играла цепко в обороне, не давала контролировать шайбу, только в третьем периоде, когда уже счет позволял, - сказал Никитин. - Юханссон подтащил нас. Мы забили свои моменты, поэтому победили. У всех форвардов случаются безголевые серии, это судьба нападающих, главное – какие из нее выносятся уроки. Желаю Кириллу сделать правильные выводы и продолжать развиваться. Развиваются те, кто проходит через такие моменты.