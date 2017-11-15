Игорь Никитин: "Юханссон займет место в воротах ЦСКА в матче против "Салавата"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" отметил, что в составе его команды сыграют все те, кто готов к предстоящей встрече. Специалист также добавил, что место в воротах займет Ларс Юханссон.

– В воротах сыграет Юханссон. Что касается всего состава, то сыграют все те ребята, кто готов, – цитирует ТАСС Никитина. – Тройки достаточно предсказуемы, ничего нового. В матче с "Барысом" (3:5) ребятам давали паузу перед сборной, поскольку было нереально провести четыре игры на выезде, а потом в сборной на полную мощь сыграть три матча.

Матчи наших игроков за национальные команды? Мы все сделали для ребят, чтобы они сберегли эмоции на предстоящие игры КХЛ и восстановили силы. Все ребята сыграли достаточно хорошо, на своем уровне, выделять никого бы я не стал – у каждого были свои функции.