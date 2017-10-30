Игорь Никитин: "Все игроки ЦСКА нужны команде"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подчеркнул, что матч регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом" (2:1 ОТ) получился тяжелым. По словам специалиста, армейцы одержали победу, проявив терпение.

– Тяжелая игра. Много сил отдали, – начал Никитин. – Наудалялись прилично, что отняло опять же много сил и сбивало ритм. Проявили терпение ребята, вырвали концовку и за счет этого победили.

– Омск не чужой город для вас, болельщики тепло приветствовали. С какими чувствами приехали?

– Я провел здесь девять лет, провел свои лучшие годы как игрок. Конечно, приятно здесь играть с хорошей командой, на хорошем стадионе.

– Не планируете обмен Плэтта, который не играл с начала октября?

– Нет, он выйдет в следующей игре. Все, кто у нас в команде, они нам нужны. (Анна ЛЕВЧЕНКО)