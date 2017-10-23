Игорь Никитин: "Вроде старались, создавали моменты, но получилось неприглядно"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил, что его подопечные выложились в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:5). Также он объяснил, почему все-таки не сыграл Сергей Андронов.

– Неоднозначная игра. Вроде старались, создавали моменты, но получилось неприглядно, – сказал Никитин. – Против хорошей команды должны играть 22 игрока, хотя многие выложились и старались.

– Почему не сыграли Шумаков, Андронов и Робинсон?

– Первый сегодня начал тренироваться, но у него повреждение – решили не стали рисковать. С Андроновым была неразбериха, после раскатки все разрешилось, но было поздно. У Робинсона – повреждение. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча ЦСКА - СКА