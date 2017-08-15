22:40 | Хоккей — КХЛ

Игорь Никитин: "Вакансия легионера? Дадим шанс воспитанникам ЦСКА"


Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над "Спартаком" (3:0) в матче Кубка мэра Москвы подчеркнул, что соперник не оставлял свободного пространства, но армейцы были готовы к этому. По словам специалиста, красно-синие сумели вкатиться в третьем периоде.

- Игра получилась вязкая, только в третьем периоде вкатились, - сказал Никитин. - "Спартак" не давал пространства. Это предсезонный хоккей и мы были готовы к этому. В завершении сказалось мастерство.

- Почему в заявку не попал Плэтт и Жарков и будут ли они принимать участие в дальнейших матча турнира?

- В следующем матче они будут в составе.

- Как себя чувствует Шумаков после неприятного удара в концовке третьего периода?

- Он своими ногами вернулся в раздевалку. Надеюсь, ничего страшного.

- Вы играли в семь защитников, не было Воробьева и Робинсона. Есть вакансия легионеров. Какую позицию собираетесь закрывать?

- Мы пробовали ту модель, которая будет играть в чемпионате и семь защитников. В следующих матчах будут задействованы те, кто не выходил на лед. Чтобы ребята почувствовали другой ритм, темп с запасными партнерами, чисто для практики. Что касается вакансии, мы пока никого не ищем. Есть свои воспитанники, дадим им шансы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ