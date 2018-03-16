Игорь Никитин: "В плей-офф нет героев, а есть команда"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над "Йокеритом" в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина отметил, что его команда в какой-то момент потеряла нити игры. Однако, по его словам, подопечные вовремя смогли перестроиться.

– Ребята старались, были моменты, потеряли нити игры, но вовремя сумели перестроиться. Готовимся к завтрашней игре, – сказал Никитин.

– Завтра будут играть герои первой заброшенной шайбы – Плэтт и Скотт?

– В плей-офф нет героев, а есть команда. Мы не разбираем личностей, тем более я не обсуждаю ребят. Сегодня играла команда и победила команда. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)