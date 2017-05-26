Игорь Никитин: "В игре Окулова есть нюансы, которые нужно развивать, чтобы он стал хоккеистом топ-уровня"

Новый главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, который подписал трехлетнее соглашение с армейцами, подчеркнул, что хорошо знает о потенциале нападающего Константина Окулова. По его словам, этот форвард показывает интересный хоккей.

- Интересно ваше мнение об Окулове, и как вы планируете его использовать? - вопрос Никитину.

- Константина я знаю еще с Новосибирска, когда мы работали там с Дмитрием Вячеславовичем и подключали его. Понимали потенциал этого парня. Совершенно нестандартный в общих составляющих игрок. Там есть определенные нюансы, которые нужно развивать, чтобы он стал игроком топ-уровня. Я думаю, что он это понимает.

В этом году у него были вызовы в сборную, где он наглядно убедился в своих слабых и сильных сторонах. Парень очень интересный, мы ему поможем, но прежде всего от него будет зависеть вопрос места в составе.

- Видели же его гол с вбрасывания?

- Видел. Но это, как говорится, статистика. Следующая игра - это новый вызов.

- У вас есть какие-то требования по составу?

- Есть требования, которые мы обсуждаем, есть позиции, по которым мы солидарны, что должны усилить. Вратарская и защитники - это печка команды. Здесь чего-то экстраординарного нет, базовые вещи. (Игорь ЕРОНКО)