Игорь Никитин: "Уровень ЦСКА не позволяет кому-то особо выделяться"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после завершения предсезонного сбора подчеркнул, что команда выполнила все, что было запланировано. По его словам, новички армейцев уже влились в коллектив.

- Как прошел сбор? - вопрос Никитину.

- Все ребята молодцы, ни к кому нет претензий. Некоторые игроки подъехали позже по объективным причинам. Все, что было запланировано, мы выполнили.

- Для игроков первый сбор после отпуска - самый тяжелый. А насколько он был тяжелым для тренеров?

- Понятно, что игроки должны приезжать на сбор подготовленными. Но и тренер должен быть в тонусе. Хоккеисты должны видеть, что тренерский штаб готов к работе. Да, тренерам непросто, но ребятам гораздо тяжелее. И тут стоит отдать им дань уважения.

- На этом сборе команда собралась в полном составе. Новички уже влились в коллектив?

- Да. Все знают друг друга. Многие игроки пересекались в различных сборных - молодежной, олимпийской, национальной. С этим никаких проблем не возникнет.

- Ребята, которые вернулись из НХЛ, чем-то выделяются на фоне других?

- Уровень нашей команды таков, что не позволяет кому-то особо выделяться. Ребята готовились вместе со всеми, никаких скидок или привилегий мы им не давали. И наоборот.