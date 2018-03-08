Игорь Никитин: "Удаление Телегина? Судей это не красит"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после четвертого матча со "Спартаком"​ (1:0) и выхода в четвертьфинал Кубка Гагарина отметил, что команде не хватило реализации моментов. Также наставник остался недоволен дисциплинарным 10-минутным удалением Ивана Телегина.

Тяжелый матч, – заявил Никитин. – "Спартак" доставил много проблем. Смогли перестроиться во втором периоде, владели инициативой. Реализации не хватало из-за отсутствия свежести. Непростая серия, настраивались на каждый матч.

Единственное – бессовестные люди. Сейчас специально пересмотрел удаление Телегина. Я прекрасно понимаю, зачем нам дают десятки. Это их не красит. Почему, пусть раскроют судьи. В хоккее я не первый день. Мне не нужно объяснять. Есть морально-этические нормы. Будем сильнее от этого.

– ЦСКА волнообразно играет по матча. Жесткий график?

– Все взаимосвязано. Непросто играть 4 игры за. 5 дней. С одним и тем же соперником. Сложнее создавать момент, когда уставший. Соперник настраивается.

– 8 дней до второго раунда. Как?

– Олимпийцам отдых необходим. Им было непросто, и нужны силы. Следующий соперник будет непростой. Отдохнем – будем готовиться.

– "Йокерит" - "Сочи" посмотрите?

– Посмотрим. Прямые трансляции редко смотрю. Можем сходить на баскетбол. Надо отвлечься. (Евгений БЕЛОУСОВ)