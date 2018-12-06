Игорь Никитин: "У меня нет цензурных выражений по хиту Деарне"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от победы над "Авангардом" (3:2) и прокомментировал эпизод концовки матча, в котором Давид Деарне получил удаление до конца игры, нанеся травму Мэту Робинсону.

- Две команды показали хороший хоккей. Мы заработали глупые удаления, что отняло у нас достаточно сил и не все ребята были в игре, не были в тонусе. В меньшинстве сражались, много на себя поймали

Но есть нюансы, которые нужно скорректировать. Чем больше таких игр, тем больше ребята будут понимать, как играть в таких матчах.

У меня нет цензурных выражений по поводу хита Деарне против Робинсона. Потому что я очень близко воспринимаю травмы своих ребят. Мэт сильный парень. Надеемся, что с ним все будет в порядке. (Игорь Еронко)