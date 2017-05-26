Игорь Никитин: "У ЦСКА не было задачи взять Кубок континента"

Новый главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, который подписал трехлетнее соглашение с армейцами, подчеркнул, что готов к сравнению результатов его работы с результатами предшественников. Специалист, который входил в штаб Дмитрия Квартальнова, подчеркнул, что перед армейцами не стояла задача завоевания Кубка континента.

- ЦСКА три года подряд становится победителем регулярного чемпионата. Болельщики невольно могут сравнивать ваши результаты с результатами ваших предшественников. Готовы к этому? - вопрос Никитину.

- Это естественно, поэтому к этому готов.

- Может, пора уже отдать проклятый Кубок континента другой команде?

- (Смеется.) Я как участник Кубков континента могу сказать, что задачи-то не было его взять. Но ты же не можешь прийти к ребятам и сказать: "Последние матчи выигрывать нельзя". Поверьте мне, там никто не думал о каких-то приметах. Спортивная среда достаточно суеверная, но спортивная составляющая все равно идет на первом месте. (Игорь ЕРОНКО)