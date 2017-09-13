Игорь Никитин: "У ЦСКА есть недоработки в меньшинстве"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над "Амуром" (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил атмосферу на трибунах. По его словам, армейцам еще есть над чем работать.

Напомним, армейцы одержали девятую подряд победу в сезоне. Последнее поражение команды датировано 21 августа, когда ЦСКА проиграл СКА (2:4) в матче за Кубок Открытия.

- Приятно играть в такой атмосфере, с болельщиками, - цитирует "Р-Спорт" Никитина. - Хорошая игра получилась. Что-то получалось, что-то нет. В меньшинстве есть кое-какие недоработки, есть над чем работать. Но мы выиграли, победа есть победа.