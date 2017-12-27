Игорь Никитин: "Третья шайба дала игрокам ЦСКА уверенность"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над "Торпедо" (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что третий гол добавил его подопечным уверенности в себе. По словам специалиста, исход матча определила игра в неравных составах.

– Игра была ровная до третьей шайбы, которая дала ребятам кислород и уверенность, – цитирует сайт "Торпедо" Никитин. – Две команды сражались, а исход матча решило большинство и меньшинство.