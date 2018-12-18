Игорь Никитин: "Телегин не сыграет с "Йокеритом" и СКА"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от "Витязя" (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ сказал, что форвард Иван Телегин не поможет армейцам в играх с "Йокеритом" и СКА.

– "Витязь" с победой. Они были более сконцентрированными, а мы допустили несвойственные себе ошибки. Потеряли много сил, нам их не хватило, чтобы отыграться. Но в поражении есть и хороший момент, который нужен, чтобы команда росла. Как оценю игру Ртищева и Макеева? У нас есть и взрослые ребята. А эти игроки получили свой шанс, и должны его использовать. Поставил в состав Дальбека, потому что у него последняя игра за шведскую сборную была в воскресенье, в 11 часов дня.

У него было двое суток на восстановление. Он отдохнул на сутки больше, чем остальные. Интересовала ли нас возможность поставить рекорд по длине победной серии? Мы не обращали на это внимание, а готовились к своим играм. Если ты играешь недостаточно хорошо, то какой в ней смысл? Поражения иногда приносят больше пользы, чем победные серии. Сегодня вся команда была не в лучшем психологическом состоянии.

У Телегина повреждение, сейчас у него по плану реабилитация. В играх с "Йокеритом" и СКА он участия не примет. (Владислав УТКИН)