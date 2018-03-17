Игорь Никитин: "Светлаков и Окулов в Хельсинки не сыграют"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над "Йокеритом" (2:0) в матче серии плей-офф КХЛ отметил, что на игроках начинает сказываться усталость. Также специалист назвал игроков, которые не поедут с командой на игры в Хельсинки.
– Тяжелая игра, тем более, сегодня второй день, соперник серьезный, – сказал Никитин. – Где-то сказывается усталость, не хватало концентрации. Но ребята молодцы, сражались. Мы все прекрасно понимаем и готовимся к следующему матчу.
– Насколько на Илью Сорокина давит, что он пропустил за весь плей-офф всего одну шайбу?
– Мы об этом не говорим. Сосредоточены на командной игре. Это плей-офф, здесь нет персоналий. Важна игра каждого хоккеиста и всей команды в целом.
– У "Йокерита" играют два голкипера, у ЦСКА – один. Вы не собираетесь задействовать Юханссона в случае крайней необходимости?
– У соперника свои проблемы, у нас своих хватает. Илья играет. Сейчас будем готовиться к следующей встрече.
– В матчах в Хельсинки Светлаков и Окулов будут играть?
– Нет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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- Игорь Никитин
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- Илья Сорокин
- Андрей Светлаков
- Константин Окулов
- Маркус Юханссон