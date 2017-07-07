Игорь Никитин: "Сначала от Квартальнова ничего не требовали. Моя ситуация не отличается"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин в интервью "СЭ" рассказал о том, какие задачи стоят перед командой в предстоящем сезоне КХЛ. Специалист отметил, что его ситуация не отличается от той, в которой начинал работать предыдущий рулевой армейцев Дмитрий Квартальнов.

– Вы стали главным тренером, когда у армейцев всего лишь одна задача – Кубок Гагарина. И неудача в плей-офф в любом случае будет провалом, как бы вы ни провели регулярный чемпионат. Это же тяжелое испытание?

- Прекрасно понимаю всю ответственность, но в ЦСКА иначе и не было.

– В первый год после прихода Дмитрия Квартальнова такого не было. А вам не дают время для раскачки.

– Я вам сейчас открою одну тайну. В первый сезон первые три месяца от Дмитрия Квартальнова ничего не требовали. А потом все это прошло и все стали говорить о Кубке. Так что ничем моя ситуация не отличается. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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