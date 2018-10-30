Игорь Никитин: "Шумаков как игрок мне был нужен"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин в интервью "СЭ" отметил, что нападающий Сергей Шумаков был нужен команде. Форвард подписал контракт с "Вашингтоном", после чего отправился играть в АХЛ за "Херши Беарс".

– Могли ли вы в ситуации с Сергеем Шумаковым повести себя иначе, чтобы не доводить дело до забастовки игрока, а затем – до отъезда в Америку?

– Вы понимаете, что я не могу разорвать контракт с человеком, повысить или уменьшить ему зарплату? Я же не президент и не владелец команды.

– Вам нужен был Сергей Шумаков?

– Он был у нас на предсезонных сборах. Если бы Шумаков мне не был нужен, то он бы не проходил с нами сборы. Мы разговаривали с ним, но Сергей принял такое решение.

– Вы его уговаривали остаться?

– Нет. Я уважительно отношусь к его решению. Наверное, в жизни бывают моменты, когда принципиальная позиция выше каких-то финансовых моментов. (Алексей Шевченко)

Полная версия интервью Игоря Никитина