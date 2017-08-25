Игорь Никитин: "Шумаков и Шалунов не играли из-за ротации состава"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над московским "Динамо" (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что вратарь Ларс Юханссон, для которого эта встреча стала первой, вытащил команду в некоторых моментах. По его словам, армейцы достаточно вальяжно начали игру с бело-голубыми.

– Хорошая победа. Ларс Юханссон сыграл первую игру, помог, вытащил в некоторых моментах, – сказал Никитин. – Мы достаточно вальяжно начали встречу, три момента получили. Потом смогли перестроиться во втором периоде за счет командных действий.

– Какие коррективы были внесены в первом перерыве, что команда так заиграла?

– Исключили контратаки. Сделали на этом акцент, чтобы играть в зоне нападения, где наши форварды должны были выполнять свои прямые обязанности. Они начали больше играть в атаке, и появилось преимущество.

– Почему не играли Шумаков и Шалунов? Это связано с ротацией?

– Только с тем, что вы сказали. Других причин нет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)