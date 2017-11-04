Игорь Никитин: "Шипачев? В ЦСКА много игроков высокого уровня"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал возможное приглашение армейским клубом центрфорварда Вадима Шипачева, вернувшегося в Россию после неудачной поездки в НХЛ. Отметим, что нападающий официально еще не расторг контракт с "Вегасом".
– Я бы его взял, но у меня бы появился вопрос, как использовать Вадима, – сказал Никитин. – Он классный хоккеист, но сейчас в ЦСКА достаточно игроков высокого уровня. Я, между прочим, вообще не делаю никаких выводов по поводу его заокеанской карьеры. Просто чью-то карьеру там предсказать невозможно. Это другой мир. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Илья Брызгалов: "Отказ Шипачева от АХЛ - детсадовский демарш" //
"Шипачева хотели выменять из "Вегаса", но он ничего не желал слышать"
Материалы других СМИ
alex977
Добрый вечер. ШИПАЧЕВ будет играть за Северсталь. Для информации смотрите интервью Гулявцева перед выездной серией в раздевалке. На заднем фоне свитера хоккеистов, один из них— номер 87 Shipachev. Хватит мыльных опер, пора домой..... п.с. Плохо работаете журналисты— не видите очевидные вещи...
22:39
Tribunal Z
Да чего он там бормочет, в ЦСКА нет ни одного игрока уровня Щипачёва. Похоже кто то из толстосумов СКА объявил Щипачу бойкот, вопрос почему, играет он отлично, ав нарушении дисциплины тоже, значит всё дело завязано на деньгах
22:03
marksan
Им бы тренера должного уровня!
21:37