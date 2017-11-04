Игорь Никитин: "Шипачев? В ЦСКА много игроков высокого уровня"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал возможное приглашение армейским клубом центрфорварда Вадима Шипачева, вернувшегося в Россию после неудачной поездки в НХЛ. Отметим, что нападающий официально еще не расторг контракт с "Вегасом".

– Я бы его взял, но у меня бы появился вопрос, как использовать Вадима, – сказал Никитин. – Он классный хоккеист, но сейчас в ЦСКА достаточно игроков высокого уровня. Я, между прочим, вообще не делаю никаких выводов по поводу его заокеанской карьеры. Просто чью-то карьеру там предсказать невозможно. Это другой мир. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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