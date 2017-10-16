Игорь Никитин: "Считаю, что ЦСКА в матче против "Трактора" играл лучше, и результат по делу"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Трактора" (3:0) отметил, что у его команды было много удалений. Специалист также добавил, что армейцы заслуженно одержали победу в этой встрече.

– Победили. Я считаю, что лучше играли, и результат по делу, – цитирует пресс-служба челябинцев Никитина. – Единственное, что было много удалений – это постоянно сбивало темп. Ребята молодцы, сражались, дождались своих шансов, готовимся к следующей игре.