Игорь Никитин: "Салават" заставил ЦСКА ошибаться"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Салаватом Юлаевым" (1:2) подчеркнул, что иногда поражения бывают полезнее, чем победы. По словам специалиста, в этой встрече уфимцы заставили армейцев ошибаться.

– Хорошая игра, много работы проделали. Соперник заставил допускать ошибки, – приводит пресс-служба уфимцев слова Никитина. – В конце нам немного не повезло. Для нас это хороший урок и шаг. Не думаю, что мы на месте. Поражения бывают полезнее, чем победы.

– У команды есть проблемы с мотивацией? ЦСКА застолбил за собой второе место в таблице.

– Мы играли с хорошей командой, она на ходу. У наших ребят не было проблем с мотивацией и настроем.

– За два периода тройка Шумаков-Шалунов-Капризов не нанесла ни одного броска по воротам. Это соперник их хорошо разобрал или они плохо сыграли?

– Соперник старался закрыть наше звено, надо отдать им дань уважения. Я не согласен с тем, что они плохо сыграли. Бывает, что нет бросков в створ ворот, они идут мимо. Голевые моменты они создавали регулярно. Здесь вопрос реализации своих моментов.