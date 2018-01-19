Игорь Никитин: "Салават" заставил ЦСКА ошибаться"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Салаватом Юлаевым" (1:2) подчеркнул, что иногда поражения бывают полезнее, чем победы. По словам специалиста, в этой встрече уфимцы заставили армейцев ошибаться.
– Хорошая игра, много работы проделали. Соперник заставил допускать ошибки, – приводит пресс-служба уфимцев слова Никитина. – В конце нам немного не повезло. Для нас это хороший урок и шаг. Не думаю, что мы на месте. Поражения бывают полезнее, чем победы.
– У команды есть проблемы с мотивацией? ЦСКА застолбил за собой второе место в таблице.
– Мы играли с хорошей командой, она на ходу. У наших ребят не было проблем с мотивацией и настроем.
– За два периода тройка Шумаков-Шалунов-Капризов не нанесла ни одного броска по воротам. Это соперник их хорошо разобрал или они плохо сыграли?
– Соперник старался закрыть наше звено, надо отдать им дань уважения. Я не согласен с тем, что они плохо сыграли. Бывает, что нет бросков в створ ворот, они идут мимо. Голевые моменты они создавали регулярно. Здесь вопрос реализации своих моментов.
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https://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/erkka-vesterlund-segodnya-my-igrali-ochen-khorosho/
andrey62
Как только против нас играют по серьезному, то результат как правило один и тот же-поражение! Можно говорить про невезение,то что извлекли урок и т.д.! Но если команда в принципе не играет видно не вооруженным взглядом! Нет большинства вообще!!!Пока с тренером не разберемся результата не будет!
23:11 19 января
Иван-крестьянский сын
Одна и та же песня! Большинство не наигрывается, игровой дисциплины нет - отсюда не нужные удаления! Как более-менее серьёзный соперник идёт слив. Зачем покупать хороших игроков? Если их не тренировать, то они играть не будут! Такое ощущение, что клубом руководит болельщик СКА!
21:40 19 января