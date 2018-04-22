Игорь Никитин: "Пятый матч стал для ЦСКА лучшим в финале"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги финальной серии Кубка Гагарина, в которой его команда в пяти матчах проиграла "Ак Барсу". По его словам, сказалась нехватка опыта.

- Что не получилось в финале у ЦСКА?

- Сегодня ребята провели хороший матч. Не смогли мы подстроиться под "Ак Барс". Когда это удалось сделать, то уже было поздно. Удача оказалась не на нашей стороне. Это отсутствие опыта таких матчей, игры на результат. Его мы получили сполна.

- Значит, все дело в опыте?

- Не обрисуешь и не расскажешь эту сказку. Через нее нужно пройти. Финал - это праздник. Ребята сейчас через это прошли.

- ЦСКА в пятом матче владел преимуществом, казалось, гол назревал.

- Здесь можно говорить все, что угодно, но ведь не забили. Хотя сегодня ребята сыграли, может быть, даже лучший матч в серии.

- В какой степени поражение можно списать на болезни и травмы?

- Списывать все это можно. Но с другой стороны, у нас был шанс победить с такими проблемами. Мы бились с "Ак Барсом" на равных. Нам не хватило нюансов. Сейчас сразу с пылу-жару тяжело рассуждать. (Игорь ЕРОНКО)