Игорь Никитин: "Приятно, что второй год нас приглашают принять участие в Матче Звезд"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, который стал главным тренером дивизиона Тарасова на Матч Звезд в рамках Недели Звезд хоккея, которая пройдет с 12 по 20 января в Татарстане, прокомментировал данное мероприятие. В рамках соревнований пройдут матчи лучших представителей трех лиг.

– Сейчас все сосредоточены на регулярном чемпионате, мысли об играх, - приводит официальный сайт КХЛ слова Никитина. – Но мне приятно, что второй год нас приглашают принять участие в Матче Звезд. И ребятам приятно. Это отличная возможность перевести дух для игроков, болельщиков, в том числе и тренеров. С радостью примем участие в этом хоккейном празднике.