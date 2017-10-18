Игорь Никитин после девятой подряд победы: "О рекордах особо и не думаем"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, комментируя итоги встречи против "Металлурга" (7:2), заявил, что не сожалеет о расставании с Никитой Пивцакиным, обменняным в начале сезона из ЦСКА в "Магнитку".
– Хорошая игра для нас. Забили хорошие голы. Ребята старались, готовились. Готовимся к следующим матчам, - сказал Никитин.
– В начале сезона вы расстались с Никитой Пивцакиным, которого обменяли в "Металлург". Не сожалеете о том, что он сегодня набрал два очка против вашей команды?
– Да как тут жалеть? Жизнь – штука такая. В принципе, по-хорошему расстались. Я рад за него, что у него здесь получается, но у нас есть ребята, которые являются частью нашей команды. Я переживаю только за них.
– У вас сейчас девятая победа к ряду. Будете за рекордом СКА гнаться?
– Да у нас следующие игры против "Локомотива", СКА, "Авангарда". Поэтому там особо про рекорды и не думаешь. День за днем – готовимся к следующему матчу. (Юрий ШИРИНКИН)
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