Игорь Никитин: "Победа над "Йокеритом" тем слаще, что ЦСКА получил большой опыт в этой серии"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после шестого матча серии плей-офф 1/2 финала Западной конференции КХЛ против "Йокерита" (4:3) отметил, что армейцам противостоял сильный соперник. Специалист также добавил, что у "джокеров" очень опытная, мастеровитая и дисциплинированная команда.

- Очень серьезный соперник нам противостоял, мы готовились и понимали всю сложность, - цитирует "РИА Новости" Никитина. - У "Йокерита" очень опытная, мастеровитая и дисциплинированная команда. И тем слаще наша победа, что ребята в этой серии получили большой опыт игры против сильного соперника.