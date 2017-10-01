Игорь Никитин: "Переваривать" состав ЦСКА будет постоянно"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подчеркнул, что клуб будет проводить ротацию состава и тасовать звенья на протяжении всего сезона. На данный момент армейцы задействовали 30 полевых игроков в 13 матчах сезона.

- Тот процесс "переваривания", о котором мы говорили, будет идти постоянно, весь сезон, потому что мы работаем с живыми людьми, это не роботы, которых ты настроил, и они работают как часы, - цитирует "Р-Спорт" Никитина. - Это ежедневная работа тренерского штаба, менеджмента, сезон непростой, много нюансов. Кто следит внимательно, знает, что у нас есть тройки, которые плюс-минус играют вместе постоянно, есть пары защитников. Не бывает такого, чтобы команда весь сезон провела в одних сочетаниях.