Игорь Никитин: "Ожиганову нужно ждать своего шанса, исправлять ситуацию"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил, что защитник команды Игорь Ожиганов пока останется в запасе и не сыграет в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Локомотивом". По его словам, игрок сам должен исправить ситуацию.

– То, что происходит в этом сезоне – определенный вызов для Игоря Ожиганова, он должен исправлять ситуацию. Здесь к нему больше вопросы, – цитирует "Р-Спорт" Никитина. – В прошлом матче и сегодня против "Локомотива" он остается в запасе, Игорю нужно ждать своего шанса, доказывать, исправлять ситуацию через работу. Можно сказать, что здесь моменты и из области психологии, спорт высоких достижений – это вообще психология.

В целом, наши сочетания в атаке уже не меняются, они стабилизировались. Теперь только целыми составами тройки, бывает, не играют. Валерий Ничушкин еще в прошлом сезоне играл с Кириллом Петровым и Александром Поповым, по прошлым матчам у них шла игра, но нужно каждый день доказывать заново.