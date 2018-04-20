Игорь Никитин о том, отыгрывается ли 1-3 в финале: "По-моему, 1-4 – это конец"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от "Ак Барса" (1:3) в четвертом матче финала Кубка Гагарина. Счет в серии 3-1 в пользу казанцев.

– Сегодня просто… Упрекнуть-то не в чем ребят, бились, но допустили ошибку, которая переломила ход встречи. Естественно, будем готовиться к следующей игре, - сказал Никитин.

– Большинство по-прежнему не работает. Вы говорили после третьего матча, что не гадаете на кофейной гуще по нему, но у вас в одной из спецбригад выходят вместе Плэтт и Телегин, которые забили за весь сезон в большинстве меньше одного Кузьменко.

– Если бы вы знали статистику Плэтта, то такой вопрос не задавали бы. Это первое. Второе – это мой выбор.

– Что с Ничушкиным?

– Там есть проблема. Поэтому не играл.

– 1-3 в финале отыгрываются?

– (Смеется) По-моему, 1-4 – это конец. (Игорь ЕРОНКО)

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