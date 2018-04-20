Игорь Никитин о том, отыгрывается ли 1-3 в финале: "По-моему, 1-4 – это конец"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от "Ак Барса" (1:3) в четвертом матче финала Кубка Гагарина. Счет в серии 3-1 в пользу казанцев.
– Сегодня просто… Упрекнуть-то не в чем ребят, бились, но допустили ошибку, которая переломила ход встречи. Естественно, будем готовиться к следующей игре, - сказал Никитин.
– Большинство по-прежнему не работает. Вы говорили после третьего матча, что не гадаете на кофейной гуще по нему, но у вас в одной из спецбригад выходят вместе Плэтт и Телегин, которые забили за весь сезон в большинстве меньше одного Кузьменко.
– Если бы вы знали статистику Плэтта, то такой вопрос не задавали бы. Это первое. Второе – это мой выбор.
– Что с Ничушкиным?
– Там есть проблема. Поэтому не играл.
– 1-3 в финале отыгрываются?
– (Смеется) По-моему, 1-4 – это конец. (Игорь ЕРОНКО)
-Vladimir-
Добавлю: год назад АБ 0:4 Магнитке в финале востока влетел.
13:01
Stolbun
ЦСКА71, уважаемый, два-три года назад Ак Барс отлетел тому же СКА в финале 1:4, и одна победа, добытая в Питере была сродни чуду. На Билла тогда много гнали, но у руководства клуба хватило мудрости не трогать опытного тренера. И вот результат...
11:05
ЦСКА71
Ulan3,RobertH уважаемые сочувствующие нашему горю болельщики, конечно же надо поддерживать своих, никто не спорит. В тех кто сейчас кипит возмущением горит обида, на то что на поле к сожалению наша команда, при всей заряженности на борьбу,страдает голевым бессилием. Очень просто и как на тренировках нам забивают казанцы, мы же каждую свою шайбу практически вымучили. Это и есть разница в тренерском исскустве. Понимаете, это вот как купить навороченную аудиовидеосистему, из кучи качественных компонентов, которые дают суперзвук, качественную видеокарт неудобно каждым своим элементом, а вот пульт управления взять запасной от старой версии, что не поддерживает все функции. И вот сидишь ты у этой системы и знаешь, что она должна делать, а настроить не можешь. Пульт не тот. Поддержка наша никуда не делась. Мы поддерживаем команду, а не тренера. И к нашему сожалению, тренер не потянул. Неумение играть в большинстве, ошибки катастрофические в первых матчах с нарушением численного состава, постоянные перетасовки звеньев, непонятные решения по вратарям и закулисные истории с отстранением, отправлением в Звезду, непостными в состав - всё это тренерские решения, которые пошли нам в минус. Ребята, ведь за сезон можно было бы уже подобрать и пятерку для большинства и стабильный состав звеньев, не говорю уже про детские ошибки с численным составом. Поэтому мы не держим камень за пазухой, а открыто говорим о нашей беде. Потому что видим, Казань нас делает во всех компонентах. А серия со СКА - это чудо, моральноволевые- которых сейчас не хватает для победы и как мне показалось, усталость и вялое желание питерских. Так что мы в финале вопреки.
08:43
RobertH
Да тут ваще...Выиграл-великий и великие...Проиграли-всё,все плохие,всех выгнать...Это же только спорт,только игра,а в игре на Кубок,читаем энциклопедию,кто-то ,обязательно причем,проигрывает.И это не значит,что после этого нужно всё взорвать.Это чисто постсоветский максимализм.Сейчас Казань сильнее.Билл намного опытнее Никитина.Но и Никитин дошел до финала и обыграл Знарка с его ресурсом.Ну пусть ,кто сильнее,тот и выигрывает Кубок.Какие дела то?
07:47
Ulan3
А я не понимаю нападок на него. СКА пройти - тоже не хось-мось. Ну не заладилась серия - чего напали-то раньше времени? Лучше бы поддержали. Я лично не болею за ЦСКА, в финале желаю победы татарам, но на месте болельщиков как-то по-лояльнее, что-ли, был бы к своим.
07:20
эстонский армеец
В воскресенье последняя игра этого тренера во главе ЦСКА!
23:42 20 апреля
Kanidzha
Упрямый он походу до безобразия,это ни к чему хорошему не приведёт.
23:27 20 апреля
Ралпачан Фляйшманъ
у Знарка динамики бегали точно также, но свои два кубка взяли.
23:26 20 апреля
AK-09
Ставить в упрек,Никитину,что он не наиграл большинство-бессмысленно.В составе ЦСКА,просто нет, креативных игроков.Команда бей-беги.Вот они и бегают,туда-сюда,туда-сюда.
23:22 20 апреля
Ралпачан Фляйшманъ
планировался Быков, но он к Есмантовичу не пошел. пришлось брать то, что оставалось на тот момент незанятым - ухудшенную версию Квартального. результат немного предсказуем.
23:20 20 апреля
RB79
Интересно господин Никитин, а за свой "выбор" Вы как будете отвечать! Упрекнуть ребят конечно не в чем. Ведь игру, а вернее её отсутствие, команде ставит ТРЕНЕР. При формировании состава у спонсоров видимо на тренера денег не осталось.Чудом пройти СКА, чтобы тебе указали твое место в финале. Это уровень.
23:15 20 апреля
Ралпачан Фляйшманъ
просто уйди. возьми с собой плешивого - и уходите, все, что можно, вы продули.
23:01 20 апреля