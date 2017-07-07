Игорь Никитин - о составе ЦСКА: "Нужна ротация состава, некоторые не выдержат такого темпа"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин в интервью "СЭ" рассказал о кадровой ситуации в команде, при которой армейцы могут сформировать семь-восемь звеньев. Специалист подчеркнул, что у него есть право голоса при выборе потенциальных новичков.

- Нормальных пауз на Евротур не будет. Турнир закончился, а через день уже матч в КХЛ, а потом еще семь встреч через день. Нужна ротация состава, некоторые не выдержат такого темпа.

– У "Югры", например, нет столько игроков.

– Но у них и нет очевидных кандидатов в сборную.

– Я просто про другое. Вы сейчас можете набрать семь-восемь звеньев, а кто-то не может. Потом весь тренерский штаб сборной жалуется, что выбор в команду не самый большой, но кто же в этом виноват? Вы и виноваты, так как скупаете всех, а конкуренции в турнире нет.

– Тут я согласен. Правила надо менять, все должны жить если не в одинаковых, то не в столь различных условиях, но пока в России такая ситуация.

– Мне иногда кажется, что ЦСКА скупает всех свободных агентов. И вас не спрашивают.

– Но отслеживанием игроков на рынке занимается селекционный отдел, наши менеджеры. Но со мной согласовывают варианты. Так что я имею право голоса. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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