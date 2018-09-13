Игорь Никитин – о поражении от "Северстали": "Не было равнодушных"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от "Северстали" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его игроки до конца бились за результат. Позитивным моментом специалист назвал то, что в команде нет равнодушных.

– Матч был динамичный, с обилием моментов. Наши ребята бились до конца, – цитирует "РИА Новости" Никитина. – Для нас сейчас поражение может быть полезнее – нам нужно переосмыслить, начать все с нуля. Но есть и позитивные моменты – не было равнодушных, старались.

Уступили сопернику в единоборствах? Из-за этого и проиграли. Кто умеет такие игры вытаскивать, тот и будет выигрывать.

Что до второго подряд домашнего поражения, может быть, физическое состояние не особо классное, но через это надо пройти. (Перебороть. – Прим. "СЭ") через работу, это базовые вещи, только так можно вернуть уверенность. Потерять уверенность легко, а вернуть непросто. Нам как раз нужно этим заниматься.