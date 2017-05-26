Игорь Никитин: "Ничушкин сделал шаг вперед в своей игре на чемпионате мира-2017"

Новый главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, который подписал трехлетнее соглашение с армейцами, выразил надежду на то, что нападающий Валерий Ничушкин сможет раскрыть свой потенциал.

По словам специалиста, форвард на чемпионате мира-2017 в составе сборной России сделал шаг вперед. Напомним, что национальная команда завоевала бронзовые медали, переиграв Финляндию (5:3) в матче за третье место.

- Вопрос по Ничушкину. Его критиковали, на чемпионат мира он съездил. Что вы от него ждете? Это будет другой Ничушкин? - вопрос Никитину.

- Хочется, конечно, стабильности, но я думаю, то, что назвали нестабильностью, мешает ему реализовать свой потенциал. У него были определенные проблемы последние три года. Я думаю, это следствие этого. Однозначно, он сделал шаг вперед в своей игре на чемпионате мира, я считаю. Надеюсь, это станет ступенькой. Потенциал должен быть раскрыт, и в этом тоже моя задача.

- Он силовик или все-таки творческий игрок?

- Творческий игрок это, наверное, Шипачев. Валерий больше не силовой хоккеист, а игрок, имеющий хорошие габариты и умеющий играть в силовой хоккей, но обладающий незаурядным потенциалом как техническим, так и ментальным. (Игорь ЕРОНКО)