Игорь Никитин: "Не хочу сравнивать Вея и Шалунова. Они оба хороши"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над СКА (4:1) рассказал о выборе центрфорварда в тройку с Кириллом Капризовым и Михаилом Григоренко. Игра прошла на футбольной "Газпром Арене" при 67 770 зрителях. Это рекордная посещаемость матча КХЛ.

– Хорошая игра по движению, по самоотдаче. Что планировали – ребята почти все выполнили. Где совершали ошибки – за счет самоотверженности исправляли.

Приятно играть при такой атмосфере с таким соперником. Довольны победой.

– Какие-то новые эмоции от такой игры испытали?

– Естественно, столько болельщиков – это очень приятно. Такие матчи стоят особняком. Плюс соперник под стать. Эмоции изначально положительные, а при победе – их еще больше.

– Кто ближе как центр к Капризову и Григоренко? Вей, как центр-диспетчер, или Шалунов, как бросающий центральный?

– Вы сами же сказали, что они разные игроки. Мы смотрим, кто в какой форме находится, в какой форме Капризов и Григоренко. Где-то им нужно упростить игру, чтобы они соскучились по "отдал-открылся". Исходя из этого и выбираем, исходя из соперника тоже. Сравнивать я их не хочу. Они оба хороши. (Игорь Еронко)

Трансляция матча СКА - ЦСКА