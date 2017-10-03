Игорь Никитин: "Надеемся, что у Шалунова ничего серьезного"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над рижским "Динамо" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда выиграла благодаря более высокому уровню мастерства. Также он выстказался о травмы нападающего Максима Шалунова, из-за которой тот не смог продолжить встречу.

- Сегодня Рига играла здорово, самоотверженно, - цитирует "Р-Спорт" Никитина. - Но и наших ребят тоже стоит отметить: сложно перестроиться, когда два броска и два гола, а команда соперника самоотверженно обороняется. Мастерство у ребят есть, оно сказалось. У Шалунова повреждение. Думаю, там не две минуты удаление было, хотя один из судей вообще сказал, что для него это не нарушение. Надеемся, что у Шалунова ничего серьезного. Хоккей есть хоккей, ждем заключения врачей.