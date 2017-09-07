Игорь Никитин: "Начало сезона? Чего ждали, то и имеем"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин в интервью "Известиям" отметил, что пока рано быть довольным результатами команды на старте сезона. Он также добавил, что у армейцев в этом году очень тяжелый график, поэтому ротация состава будет неизбежной.

После 7 игр сезона ЦСКА занимает второе место в таблице Западной конференции, уступая лидеру СКА на три очка.

- Как оцените старт сезона для ЦСКА? – вопрос Никитину.

- Пока рано быть довольным результатами и качеством игры команды. Ищем игру и оптимальные сочетания. Ребята притираются друг к другу и к тренерам. Поэтому про начало сезона можно сказать кратко: что ждали, то и имеем.

- Имея обойму высококлассных хоккеистов, вы проводили масштабную ротацию в ходе предсезонных матчей, продолжили это делать на старте сезона КХЛ. Вы планируете до конца регулярного чемпионата равномерно распределять игровое время или в какой-то момент стабилизируете состав и звенья?

- Естественно, весь сезон так продолжаться не будет. Ротацию мы станем и дальше проводить, но уже не в таких масштабах, как сейчас. У нас очень тяжелый календарь, включающий в себя игры национальных сборных, в которые от ЦСКА очень много кандидатов - как среди российских игроков, так и среди иностранцев. Нагрузка на ребят будет приличной. Они должны показать свои лучшие качества в национальных командах, тем более в нынешний олимпийский сезон. Но и в ЦСКА никто с них не снимал высоких задач. Мы являемся заложниками этих обстоятельств, поэтому от ротации в ходе регулярного чемпионата некуда будет деться даже в тот период, когда хоккеисты притрутся друг к другу, и мы найдем оптимальные сочетания.

- В связи с этими обстоятельствами для вас является принципиальным выиграть четвертый подряд Кубок континента? Или сейчас важнее в условиях этих нагрузок всех подвести в надлежащем состоянии к плей-офф?

- Мы и раньше не зацикливались на победе в регулярном чемпионате. Зависимости от желания выиграть Кубок континента никогда не было. Мы планомерно готовимся к плей-офф. Не исключаем задачи победить в "регулярке", но никакого акцента в эту сторону нет.