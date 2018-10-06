Игорь Никитин: "Матч, наверное, болельщикам понравился, но целостной игры не получилось"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над "Сибирью" в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:0) отметил, что целостной игры не получилось. Также он добавил, что новосибирцы не являются простым соперником.

- Игра, наверное, болельщикам понравилась, - цитирует пресс-служба клуба Никитина. - В целом же целостной игры не получилось. То большинство как снежный ком, то меньшинство. Но победа есть победа. У нас перед "Сибирью" были непростые соперники, ребята не роботы. Они на льду не просто находятся, а отрабатывают достаточно игрового времени.

Не было тотального преимущества? Я бы не стал так опускать "Сибирь", они сегодня хорошо двигались, сражались. Мы смотрели предыдущие игры соперника, не думаю, что на игре сказалось, что новосибирцы больше отдыхали. Иногда отсутствие тонуса идет во вред.