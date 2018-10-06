04:22 | Хоккей — КХЛ

Игорь Никитин: "Матч, наверное, болельщикам понравился, но целостной игры не получилось"

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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над "Сибирью" в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:0) отметил, что целостной игры не получилось. Также он добавил, что новосибирцы не являются простым соперником.

- Игра, наверное, болельщикам понравилась, - цитирует пресс-служба клуба Никитина. - В целом же целостной игры не получилось. То большинство как снежный ком, то меньшинство. Но победа есть победа. У нас перед "Сибирью" были непростые соперники, ребята не роботы. Они на льду не просто находятся, а отрабатывают достаточно игрового времени.

Не было тотального преимущества? Я бы не стал так опускать "Сибирь", они сегодня хорошо двигались, сражались. Мы смотрели предыдущие игры соперника, не думаю, что на игре сказалось, что новосибирцы больше отдыхали. Иногда отсутствие тонуса идет во вред.

Дополнительная информация

https://cska-hockey.ru/news/

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