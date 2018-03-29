Игорь Никитин: "Кузьменко - молодец, нужно держать этот уровень"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после первого матча серии со СКА (5:4 ОТ) отметил игру Андрея Кузьменко, который оформил хет-трик.

– Была тяжелая игра, что-то получалось, что-то – нет. Самое главное – было желание ребят, вера в себя. Но мы знаем, против кого играем, – сказал Никитин.

– Андрей Кузьменко оформил хет-трек. В предыдущих матчах плей-офф у него было недостаточно игрового времени. Берегли для самых важных матчей?

– Здесь несколько причин. У нас был свой состав. Для него это первый плей-офф, к такому тоже нужно подходить постепенно. То, что сегодня получилось, – молодец, нужно держать этот уровень.

– СКА дважды быстро сравнивал счет, почему так происходило?

– Естественно, это наша недоработка. Но мы играем против сильной команды.

– Что за волшебную пилюлю вы дали своим игрокам перед вторым периодом и не боитесь, что к вам придут офицеры ВАДА?

– Не знаю, как отвечать на такой вопрос. Здесь волшебства нет, хоккей – это работа, мастерство игроков.

– Хватит ли у ЦСКА сил сражаться со СКА в следующих матчах?

– Эти игры и покажут, посмотрим.

– Говорилось, что Шумаков только в пятницу приступите к тренировкам. Есть шанс, что сыграет в субботу?

– Я такого не говорил. (Игорь НОВИКОВ)