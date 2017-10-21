Игорь Никитин: "Капризов - настоящая конфета для тренера"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил, что ему приятно работать с нападающим Кириллом Капризовым. Он отметил, что армейцам некогда радоваться победам. В последних девяти матчах москвичи одержали девять побед.

- Слава богу, мне повезло – я работал и работаю с индивидуально сильными игроками, - цитирует "Р-Спорт" Никитина. - Капризов, безусловно, один из таких игроков. Конечно, с ним приятно работать, потому что это, скажем так, настоящая конфета для тренера. Но у нас такой клуб, что игроков высокого уровня достаточно.

Некогда радоваться победам, уже следующая игра вот-вот начнется. Сейчас у нас принципиальный отрезок, играем с "Локомотивом", со СКА, с "Авангардом" - топовыми командами. Нас ждут очень интересные игры.

Ничего удивительного для меня нет в результатах "Йокерита", там в межсезонье прошла хорошая селекция, клуб усилился. Там есть системность, есть опыт, это довольно взрослая команда, игроки которой не один год выступают за различные сборные.