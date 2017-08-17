Игорь Никитин: "Капитаном ЦСКА в новом сезоне будет Андронов"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил, что считает чистой формальностью назначение ассистентов капитана, так как они будут меняться в зависимости от ротации. Также специалист рассказал, с кем в паре будет играть защитник Алексей Марченко в матче Кубка мэра Москвы против "Динамо".

– Что касается доукомплектования команды, мне бы переварить этот состав, – сказал Никитин. – Нужно время, доверие, чтобы ребята играли без ошибок. Я доволен составом и не вижу причин кого-то искать еще.

– Есть представление, с кем Марченко будет играть в паре в обороне?

– Мы думаем об этом. Завтра он будет играть с Киселевичем, но не потому, что он будет с ним играть, а потому, что ему нужна помощь в обороне. Попробуем различные сочетания. Здесь нужно найти "химию".

– Расскажите про тренерский штаб. Остались только вы с Чебатуркиным. Кто чем будет заниматься?

– Остался еще Дмитрий Пирожков – тренер по физподготовке. Юшкевич – мой помощник по обороне. Лещев будет помогать в атаке. Все ребята в этом штабе единомышленники. Я доволен.

– Капитаном будет Сергей Андронов?

– Да. Ассистенты Киселевич и Скотт. Но у нас будут ассистенты, в зависимости от попадания в состав. В ЦСКА много авторитетных ребят. Тот же Александр Попов. Я здесь не вижу никакой бюрократии, что если у тебя буква "А" на свитере, то ты являешься лидером команды. Это больше формальность. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)