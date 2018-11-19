Игорь Никитин: "Игроки ЦСКА выходят, договариваются между собой, а тренеры на лавке стоят и наслаждаются"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от победы над "Слованом" (4:0). Отметим, что Кирилл Капризов сделал хет-трик, забросив две шайбы в большинстве – первые свои шайбы в большинстве в этом сезоне.

– Мы хорошо настроились, видели, что "Слован" хорошо двигался в последних матчах. Были к этому готовы. Поэтому и заслуженно победили. В большинстве забили. В меньшинстве соперник имел шансы, но ребята хорошо отоборонялись.

– Как Григоренко уступил Капризову эту точку в большинстве (справа на полборта – прим. "СЭ")? Или Кирилл его не спрашивал?

– Я не думаю, что это проблема. Хоккей – командный вид спорта. У них хорошие отношения между собой. Все нормально.

– Капризов сказал, что они договорились об этом с Григоренко, и сразу забросил первые шайбы в большинстве в этом сезоне. То есть это не ваша инициатива, а их?

– Они вообще выходят у нас, договариваются между собой, а мы на лавке стоим и наслаждаемся (улыбается).

– Игорь Есмантович перед прошлой встречей со "Слованом" говорил, что ему важен только результат. Судя по доминированию ЦСКА в последних матчах, вам не только результат важен, но игра?

– Тут все взаимосвязано. Когда ты стараешься играть в обороне правильно, тогда у тебя появляются всегда моменты на атаку. Атаки нет без обороны, а обороны – без атаки. Нападающие должны помогать защитникам и наоборот. Это современный хоккей. Ничего нового. (Игорь Еронко)

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