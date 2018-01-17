Игорь Никитин: "Игроки ЦСКА сражались, но вратарь "Нефтехимика" играл здорово"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от "Нефтехимика" (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что ему не в чем упрекнуть своих игроков. Однако специалиста не устроила реализация моментов игроков армейцев.

– Команду Нижнекамска с победой! Наша команда сражалась, но вратарь соперника играл здорово, – цитирует сайт "Нефтехимика" Никитина. – Забивать нужно… даже трудно что-то комментировать. Не забиваешь… всегда шанс есть у соперника. Ребята проделали огромную работу, создали много моментов, старались и поэтому их упрекнуть не в чем. Единственный момент реализация. Готовимся к следующему матчу.