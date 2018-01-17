Игорь Никитин: "Игроки ЦСКА сражались, но вратарь "Нефтехимика" играл здорово"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от "Нефтехимика" (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что ему не в чем упрекнуть своих игроков. Однако специалиста не устроила реализация моментов игроков армейцев.
– Команду Нижнекамска с победой! Наша команда сражалась, но вратарь соперника играл здорово, – цитирует сайт "Нефтехимика" Никитина. – Забивать нужно… даже трудно что-то комментировать. Не забиваешь… всегда шанс есть у соперника. Ребята проделали огромную работу, создали много моментов, старались и поэтому их упрекнуть не в чем. Единственный момент реализация. Готовимся к следующему матчу.
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andrey62
Какой плоф! С такой игрой первый круг бы пройти! Хотя зачем,что бы Йокерит нас унизил? Никитину огромный респект..... ПОЗОРИЖЕ!!!
23:35 17 января
Спринт
Психология, что главных тренеров, что игроков ЦСКА, повернута не в ту сторону. В игровом виде спорта, под названием хоккей с шайбой, надо играть, а не сражаться! А у армейцев собственно игры минимум, примитивизм преобладает над игровым мышлением.
23:33 17 января
Иван-крестьянский сын
Что-то слишком часто вратари соперников против ЦСКА играют свои лучшие матчи... Тревожно это плэйофф скоро!
23:08 17 января