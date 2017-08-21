Игорь Никитин: "Игроки ЦСКА - молодчики, просто опыта таких игр не хватило"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после стартового матча нового сезона КХЛ против СКА (2:4) отметил, что нужно дать время хоккеистам сыграться. Специалист подчеркнул, нападающий Константин Окулов будет помогать команде в следующих играх.

– Хорошо , что постоянно старались вернуться в игру, не останавливались – сказал Никитин. – Ребята – молодчики. Проиграли в мелочах, опыта таких игр не хватило. Против таких команд нужна стопроцентная концентрация. Ребята отдали все, что могли. Будем работать, будем сильнее.

- Сегодня Григоренко забил с передачи Капризова. Будете пробовать их вместе?

- Мы не можем каждую игру пробовать новые сочетания из-за того, с кем забивает Григоренко. У него есть свои партнеры. Шалунов забил со своими партнерами. А в моменте с голом с передачи Капризова была пересменка. Не нужно прыгать из одной крайности в другую. Нужно дать ребятам сыграться.

- Будет ли играть в следующих матчах Константин Окулов?

– Будет. Мы ведь не можем заявлять всех, у нас есть запасные. Правила не позволяют включать в заявку всех,кого мы хотим. Есть регламент.

- Когда Ковальчук забил гол Чебатуркин достал планшет. Это ноу-хау вашего штаба?

– Нет, это во всем мире давно используют. Если есть возможность посмотреть повтор, чтобы не пороть горячку – почему нет?

Вмешивается главный тренер СКА Олег Знарок: "Просто вы хоккей невнимательно смотрите". (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча СКА – ЦСКА