Игорь Никитин: "Игра у ЦСКА пошла только после того, как мы ввязались в драку"

Главный тренер ЦСКА после победы над "Металлургом" (3:0) объяснил, почему команде не сразу удалось попасть в игру, и по каким причинам тренеры не вмешиваются во внутренние дела раздевалки.

- Была равная, хорошая игра. Мы забили, это нам позволило больше контролировать ход матча и тратить меньше сил на преодоление обороны соперника, ожидая контратаки. Единственное, что немножко выбивало из игрового ритма – удаления. Ребята старались, действовали самоотверженно, и когда надо ошибки подчистил Сорокин.

- С чем связаны сложности ЦСКА в первом периоде?

- Соперник – хорошо катающаяся команда. Мы смотрели последние игры с его участием. Команда хорошо двигалась. Готовились к этому. Может, просто сказывается график. Сыграли большое количество матчей и сложно настраиваться. Причем даже не на конкретного соперника, а игру в целом. Но как только ввязались в драку, то дело пошло. Хотя в начале встречи были проблемы. Мы об этом ребятам сказали, и они отреагировали.

- Телегин признан лучшим игроком при том, что Сорокин проявил себя блестяще. Кто это определяет?

- Решает коллектив. Внутреннее дело. Раздевалка живет по своим законам. У ребят есть свое понимание игры и чести. Мы, тренеры, в определение лучшего не лезем. Это дело игроков. (Михаил Зислис)

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