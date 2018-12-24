Игорь Никитин: "Хоккеисты ЦСКА где-то не вошли в игру из-за плотного графика"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин - о матче с "Нефтехимиком" (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.

-Две команды хорошо сегодня двигались, нам где-то, может, не хватало эмоций. Больших претензий к ребятам нет, старались. Понимали, как будет играть "Нефтехимик", пришлось включиться в игру без раскачки. Физически где-то не вошли в игру, так как была четвертая игра через день, - цитирует специалиста ТАСС. - По Робинсону трудно сказать, он начал тренироваться в общей группе. Посмотрим, как пойдет восстановление, я не врач.

Защитник армейцев Мэт Робинсон не играет с 6 декабря из-за травмы.

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