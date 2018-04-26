Игорь Никитин: "Хочу продолжить работу в ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что хочет и дальше работать в клубе. Специалист отметил, что пока по этому поводу нет определенной информации.

– По поводу своего будущего в клубе пока ничего не знаю. Неопределенность меня ни в коей мере не нервирует, – приводит официальный сайт КХЛ слова Никитина. – По одной простой причине – я на ситуацию никак не могу повлиять. А тратить энергию на то, что тебе неподвластно – какой смысл? Я мог на нее повлиять, когда ЦСКА играл с "Ак Барсом". А теперь – нет. Пока нужно сосредоточиться на той работе, которая предстоит в ближайшее время. Но я бы конечно продолжил работу в ЦСКА.

Напомним, в финале Кубка Гагарина-2018 ЦСКА проиграл "Ак Барсу" со счетом 1-4 в серии.

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