Игорь Никитин: "Голевая засуха Капризова? Ему надо пройти испытание Москвой"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин в интервью официальному сайту КХЛ объяснил безголевую серию новичка команды форварда Кирилла Капризова сменой обстановки. Специалист отметил, что молодой хоккеист может начать сезон с новичками из "Сибири".

– Голевая засуха Капризова в новой команде не напрягает?

– Любого нападающего подобные серии напрягают, – сказал Никитин. – Но пока это лишь предсезонка. Молодой игрок попал в незнакомую обстановку. Здесь новые партнеры, новые требования. Я уже говорил, что ему надо пройти испытание Москвой.

– Капризов начнет чемпионат в тройке с Шалуновым и Шумаковым?

– Пока так. А что будет дальше – посмотрим.