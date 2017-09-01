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22:40 | Хоккей — КХЛ

Игорь Никитин: "ЦСКА провалил второй период"


Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над "Авангардом" (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что второй период оказался провальным. По словам, заброшенная шайба расслабила команду.

– Где-то первая шайба нас расслабила, мотивация ушла, и провалили второй период, но в третьем смогли перестроиться, – сказал Никитин. – Ребята много переигрывали в некоторых ситуациях – это приводило к контратакам. Сорокин здорово сыграл. Защитники подчистили и забили свои моменты.

– Что скажете по поводу провала второго периода? Почему это случилось?

– Ребята совершали потери в средней зоне, на выходе. Плюс у нас была дальняя лавка, смениться не могли. Это игровая дисциплина, она хромала во втором периоде. Нам есть над чем работать. Это показала игра. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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Материалы других СМИ
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