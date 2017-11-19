Игорь Никитин: "ЦСКА повезло в матче с "Нефтехимиком"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Нефтехимиком" (3:2 Б) высказал мнение, что его команде повезло. После первого периода армейцы проигрывали с разницей в две шайбы.

– Пришлось доставать из себя силы, молодцы ребята, справились, – цитирует ТАСС Никитина. – Доработали до конца, проявили характер, в буллитах нам повезло. Первые два удаления – нарушения численного состава. Мы ошиблись, судья ошибся, соперник наказал. Накопилась усталость и у нас, и у Нижнекамска, поэтому ребята ошибались.