Игорь Никитин: "ЦСКА нужно подтягивать игру в большинстве"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Йокерита" (5:0) отметил, что команде необходимо улучшить игру в большинстве. Армейцы забросили все пять шайб в равных составах, ни разу не реализовав численное преимущество при четырех попытках.

- Ход игры предопределил первый гол. После второй шайбы преимущество уже было на нашей стороне. Считаю, что одержали заслуженную победу. Нам нужно подтягивать игру в большинстве, - цитирует ТАСС Никитина.