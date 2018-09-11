Игорь Никитин: "ЦСКА не переварил хороший матч с "Динамо"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин - о причинах поражения от "Локомотива" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Для нас была проблема в том, что мы не выигрывали единоборства, теряли много шайб, - начал Никитин. - Приходилось бегать впустую. Из-за этого не получилось целостной игры. Может, мы не переварили хороший матч с "Динамо".

- Калинин и Шалунов выпадали из игры. Согласны?

- Вся команда была, скажем так, не на хорошем коньке. Кого-то выделять в худшую сторону на таком фоне не стал бы.

- Сегодня ЦСКА впервые за долгое время играл дома при таком стечении публики. Это не могло сказаться на вашей команде?

- Основная масса наших игроков уже выступала в таких условиях, поэтому искать какое-то оправдание смешно. Прежде всего, нам не хвалило мотивации и самодисциплины. А кричит болельщик или нет – это уже сопутствующий фактор. (Михаил ЗИСЛИС)